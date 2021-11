Supermarkten in de Renkumse dorpen mogen op zondag al om acht uur ’s ochtends open

Forse kritiek sportclubs op nieuwe coronamaatregelen: ‘Het was al lachwekkend en nu is het niet meer te volgen’

Al om acht uur open

De supermarkten hebben al hun openingstijden aangepast. De Plus in Renkum gaat op zondag nu om acht uur 's ochtends open. De Spar in Heelsum opent de deuren om negen uur.



De Albert Heijnwinkels in Oosterbeek en Renkum en de Jumbo en Lidl in Doorwerth gaan om tien uur open. De Coop en Aldi in Oosterbeek hebben hun openingstijden op zondag nog niet aangepast.



Vanwege de maatregelen tegen corona sluiten alle supermarkten om acht uur 's avonds.