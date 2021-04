Sylvia Sars staat momenteel niet op een podium. Maar is dat zo erg? ‘Toen ik kanker kreeg, leek Parkinson peanuts’

,,De diagnose ziekte van Parkinson is tien jaar geleden gesteld. Ik had lichte klachten, het heeft wel even geduurd voor ze eruit waren. Ik had een enorm schrikbeeld: mijn vader Wim had de ziekte ook.



Net als bij mij op zijn 50ste ontdekt. Misschien was ik wel vijf jaar later naar de dokter gegaan, als ik de ziekte van mijn vader niet had meegemaakt. Ergens voelde ik: dit is niet goed.”



,,Ik ben me gaan verdiepen in alternatieve behandelingen en zelfheling. Bij ons thuis was het soms net een medicijnfabriek. Dat wilde ik niet. Want medicatie geneest niet, ze bestrijdt de symptomen. En je hebt er steeds meer van nodig. Dat heb ik bij mijn vader gezien, hij is in 2005 overleden. Ik had het er met een neuroloog in Utrecht over. Die zei: wat je ook doet, je komt toch in een rolstoel terecht. Echt waar, dat zei hij letterlijk.”