Tip over vermist meisje (17), politie zoekt vandaag verder rondom Oosterbeek

update | video Zoektocht naar vermist meisje (17) op Ginkelse Hei bij Ede vooralsnog zonder resultaat

11:34 BENNEKOM/ RENKUM - Hulpdiensten zijn sinds maandagavond op zoek naar een 17-jarig meisje dat vermist is in de omgeving van Bennekom en Renkum. Een grote zoekactie in het bos ter hoogte van de Bosbeekweg leverde die avond niets op, dinsdag is er een zoekactie in de omgeving van Doorwerth en bij Oosterbeek geweest.