Trapveldje opnieuw splijtzwam in buurt: 100 euro boete bij voetbaloverlast

Klagende omwonenden vs ouders en kinderen

Net als in Nijmegen staan de klagende omwonenden lijnrecht tegenover andere bewoners en ouders. De één vindt dat paal en perk moet worden gesteld aan de hinder, de ander dat kinderen gewoon moeten kunnen spelen. Op social media gingen mensen massaal los over de klagers. ,,Dat vonden wij best intimiderend”, zegt één van de omwonenden.



Daarom hield wethouder Marinka Mulder dinsdagavond een bijeenkomst op het gemeentehuis die alle partijen de gelegenheid moest geven hun verhaal te doen. Dat heeft de lucht wel geklaard, zegt de omwonende. ,,Want ons bezwaar is niet gericht tegen de voetballende jongeren, of het veldje, maar tegen het hekwerk.”