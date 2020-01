Tuchtrechter: grove fouten bij ontslag Renkumse ambtenaar

De ambtenaar, die al 41 jaar in dienst was van de gemeente Renkum, werd ontslagen op basis van een onderzoek van Capra Advocaten.



Het probleem: zij was helemaal niet ingelicht over dat onderzoek. Bovendien heeft de ambtenaar niet de kans gehad om haar kant van het verhaal te brengen, of mensen voor te dragen die in het onderzoek over haar konden spreken. Dat is in strijd met de eigen richtlijnen van het advocatenkantoor.