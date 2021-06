Twaalf tegen elf, dus Peter mag niet bouwen bij Renkums Beekdal: ‘We zijn op het verkeerde been gezet’

Zijn droom viel in duigen in de vergadering waarin de raad van Renkum zich met twaalf stemmen tegen elf uitsprak tegen het wijzigen van het bestemmingsplan. Daags erna had Peter Eitjes nog geen zin te reageren op het nieuws. ,,Wat schiet ik daarmee op?”, zo vroeg hij zich af. Nu, een week later, wil hij met een kort statement op schrift wel iets van zijn ergernis prijsgeven.

‘Poll was suggestief’

Zo heeft, stelt hij, een poll van raadslid Oswald Velthuizen (Gemeentebelangen Renkum) over de bouwkwestie zijn zaak geen goed gedaan. Hij vroeg: ‘Hoe denken jullie hierover??? Een huis bouwen in het Renkums Beekdal!’ Meer dan 250 mensen reageerden, de meesten waren tegen.



Eitjes is boos over de formulering van die vraag, want de woning komt naar zijn idee niet in het Beekdal maar aan de rand ervan. ,,De poll was suggestief en wekt de indruk dat het om een woning ín het Beekdal gaat”, schrijft hij.



,,Als mij gevraagd zou worden wat ik daarvan vind, zou ik ook negatief reageren. Ik heb de indruk dat die poll de raad negatief heeft beïnvloed.”