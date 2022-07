Twee gewonden bij steekpartij in Renkum, politie met meerdere eenheden op zoek naar dader

Het gebeurde even na 18 uur bij een woning ter hoogte van de kruising met de Ds. Gewinweg. De man zou hevig hebben gebloed en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het andere slachtoffer er aan toe is. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd onderweg geannuleerd.



Het zou gaan om een vete in een beruchte familie in Renkum. Het incident heeft indruk gemaakt op de omwonenden.



De politie is met vijf eenheden op zoek naar de dader.