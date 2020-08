Twee jongens (10) uit Oosterbeek vermist

Brand in apparte­ment van woonzorg­cen­trum in Renkum

2 augustus RENKUM - In een appartement van woonzorgcentrum Siza Villa Margaretha aan de Dorpstraat in Renkum is deze zondagavond kort na 22.00 uur brand ontstaan. Mogelijk heeft een zitbank in de woonkamer vlam gevat. Daarbij is veel rook vrijgekomen.