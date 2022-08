Twee wielrenners gewond bij botsing

Floor en Peter willen samenwonen, maar vind als jong stel maar eens een woning die rolstoel­vrien­de­lijk is

Ze zijn verliefd en willen samenwonen. Floor Steggerda en Peter Buse verschillen in niets van andere stellen. Op een ding na. Floor is geboren met Spina Bifida (een open rug) en zit in een rolstoel. Ze heeft een woning nodig die gelijkvloers is. Op de begane grond of bereikbaar met een lift. Vind zo’n woning maar eens op de huidige krappe woningmarkt.

9 augustus