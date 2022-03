Uitbraak van levensbedreigend paardenvirus in Doorwerth: ‘Verschrikkelijk voor hele sector’

Bij pensionstal De Snippervlucht in Doorwerth is het voor paarden levensbedreigende en zeer besmettelijke virus rhinopneumonie uitgebroken. De hippische sector neemt maatregelen, om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

De pensionstalling in Doorwerth zit nu hermetisch op slot. Alle paarden mogen minstens een maand niet van het terrein af. ,,De quarantainetijd is vier weken, maar bij elk nieuw geval blijven we langer op slot zitten”, zegt Dirk Jan van den Born, eigenaar van De Snippervlucht.

Bezoek aan de pensionstal in Doorwerth is alleen onder strenge voorwaarden nog toegestaan. ,,Het is een enorme strop.’’

Eén 35-jarig pensionpaard met verlammingsverschijnselen is aan de virusziekte overleden. Inmiddels blijken zeker zeven van de tachtig paarden op De Snippervlucht de virusziekte te hebben, bevestigt Van den Born. Ze zijn positief getest, maar hebben tot dusver geen ziekteverschijnselen.

Een ramp voor de sector

De uitbraak van het gevreesde rhinovirus is in de regionale hippische wereld als een bom ingeslagen. ,,Dit is voor de hele sector een verschrikkelijk bericht’’, zegt Arjan Staadegaard van Pensionstalling De Mariahoeve in het Renkum.

Er heerst rhinopneumonie op het paardenpension De Snippervlucht in Doorwerth. Rhinopneumonie is een voor paarden levensbedreigende en zeer besmettelijke virusziekte. De pensionstal is hermetisch op slot gegaan.