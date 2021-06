Uitnodiging voor illegaal feest in Grindgat op social media: politie waarschuwt jongeren om niet te komen

Agnes Schaap, burgemeester van Renkum, wil als het nodig is een gebiedsverbod opleggen. Dat verbod is ruim tien jaar geleden geïntroduceerd om overlast van voetbalhooligans tegen te gaan, maar kan ook ingezet worden als er sprake is van ernstige verstoring van de openbare orde. ,,Er is nog steeds corona’’, zegt haar woordvoerder. ,,Een grootschalig feest vieren is vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan.’’

Streng controleren

Burgemeester en politie willen voorkomen dat jongeren in grote getale samen komen. Zij roepen dan ook op om niet te gaan feesten bij het Grindgat in de Rosandepolder. De politie heeft al aangegeven alert te zijn en streng te gaan controleren bij de Rosandepolder. ‘Dus kom niet’, schrijven de twee Oosterbeekse wijkagenten op Twitter.

Het Dorenweerd College, de middelbare school in Doorwerth, heeft naar ouders een bericht gestuurd met daarin de vraag of ze met hun zoon of dochter in gesprek willen gaan als zij het vermoeden hebben dat hun kind van plan is naar de Rosandepolder te komen.

Afstand houden

,,We hebben de afgelopen mooie dagen gezien hoe druk het bij het Grindgat in de Rosandepolder kan zijn. Dat zie je aan al die fietsen die er staan. We begrijpen dat jongeren er graag willen recreëren’’, zegt de woordvoerder van burgemeester Schaap. ,,Maar vragen hen wel om anderhalve meter afstand te houden. Die regel geldt nog steeds.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.