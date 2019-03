Uitslaande brand in woning Oosterbeek onder controle

Scholen­plan Renkum wordt ruim twee keer zo duur en gaat 7,5 miljoen euro kosten

10:59 DOORWERTH - De nieuwbouw voor de basisscholen Dorendal en Atlas (voorheen de Wegwijzer) en kinderopvang De Speelboerderij en Peuterplein in Doorwerth gaat de gemeente Renkum naar verwachting 7,5 miljoen euro kosten. Dat is 4 miljoen meer dan de aanvankelijk gereserveerde 3,5 miljoen. In de nieuwe huisvesting is ook ruimte gemaakt voor een nieuwe gymzaal.