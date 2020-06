Uitzendbureau draagt gegevens medewerkers over aan nieuw grensteam rond arbeidsmigranten

VELP - Uitzendbureau Horizon Groep in Velp zegt alle administratie over haar werknemers te hebben overgedragen aan de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Die is deze week begonnen met een nieuw grensteam rond arbeidsmigranten.

Vrijdag werd het bedrijf opgedragen alle informatie over haar medewerkers over te dragen. Met die informatie wil de VNOG controleren of medewerkers van het bedrijf die vanwege corona in quarantaine moeten, toch niet elders aan het werk gaan, ook niet aan de andere kant van de grens.

Volgens het uitzendbureau was alle benodigde informatie eerder ook al aangeleverd bij vleesbedrijf Vion en was deze informatie dus snel beschikbaar.

Verbazing over late brief

Het bedrijf ontving naar eigen zeggen pas om 18.25 uur vrijdagavond een brief van de veiligheidsregio. Eerder al was in de media bekend dat de last onder dwangsom opgelegd zou worden. Dat tijdsverschil zorgde voor verbazing bij Horizon Groep. Een woordvoerder van de veiligheidsregio wil geen uitspraken doen over die volgorde. ,,Mogelijk hebben sommige dingen elkaar gekruist.”

Desalniettemin is zondag alle informatie aangeleverd. ‘Van vorderen van de administratie is geen sprake geweest’, zo stelt het bedrijf in een verklaring.

Te late verlening van qurantaine

Volgens de veiligheidsregio waren er signalen dat personeel van het bedrijf vanuit quarantaine toch aan het werk was gegaan. De Horizon Groep vermoedt dat het gaat om een groep Duitse werknemers die inderdaad na een periode van quarantaine weer aan het werk was gegaan. Pas daarna hoorde het bedrijf dat de Duitse overheid de quarantaine van de werknemers een week wilde verlengen. Op dit moment zitten de bewuste medewerkers daarom opnieuw in quarantaine.

Grensoverschrijdend team