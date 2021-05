Vader die drie kinderen ontvoerde naar Turkije krijgt 2,5 jaar cel: dochter (7) nog altijd bang om ‘gestolen’ te worden

Dodenher­den­king in desolate sfeer

4 mei ARNHEM - Sober en terughoudend was de Dodenherdenking in Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal gisteren. Een herdenking met publiek zat er voor het tweede achtereenvolgende jaar niet in, vanwege de beperkingen die zijn opgelegd door de overheid om de corona pandemie in te dammen.