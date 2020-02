Veenendaalse taxichauffeur vrijgesproken van ontucht met verstandelijk beperkte vrouw uit Renkum

De rechtbank ziet onvoldoende bewijs dat hij haar in maart 2018 op verschillende dagen betastte toen ze bij hem in de taxi zat . Een medebewoonster van de zorginstelling waar de vrouw woont, sloeg op een gegeven moment alarm. Ze zei dat ze had gezien dat de chauffeur aan de vrouw zat. Begeleiders letten vervolgens op en zeggen in de aangifte dat ze los van elkaar op verschillende momenten ook hebben gezien dat de chauffeur de vrouw op intieme plekken betastte.

Ontslag

De chauffeur heeft het altijd ten stelligste ontkend. Hij zei dat hij haar alleen maar had geholpen de gordels open te krijgen. Nadat er een klacht bij het taxibedrijf was ingediend nam hij ontslag. De rechtbank ziet tegenstrijdigheden in verklaringen van een van de getuigen en vindt die daardoor niet betrouwbaar genoeg. Verder concludeert ze dat de waarneming van één getuige niet voldoende is voor een veroordeling.

Teleurgesteld

,,Dat wil niet zeggen dat het niet gebeurd is”, liet de voorzitter van de rechtbank weten aan de zus van de verstandelijk beperkte vrouw die bij de uitspraak aanwezig was. ,,Maar het bewijs moet overtuigend zijn. Het laatste wat we willen is dat iemand onschuldig de gevangenis in gaat.”



De zus begreep het maar was wel teleurgesteld over de vrijspraak. Ze wil niet dat de chauffeur ooit nog op een taxi zit en met verstandelijk beperkte mensen werkt, vertelde ze na afloop op de gang.



Inmiddels heeft ze een telefoon voor haar zus geregeld met een app waarmee te volgen is waar ze de hele dag door is. Ze hoopt zo herhaling te voorkomen.