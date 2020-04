Verdachte (40) van ontvoering eigen kinderen naar Turkije moet psychisch worden onderzocht

De man, die ook de Nederlandse nationaliteit heeft, zegt dat hij zijn kinderen met toestemming van de moeder in augustus 2018 mee naar Turkije nam. Toen hij niet met ze terugkeerde, stapte de moeder naar de politie. Ook startte ze met succes procedures om het volledige gezag te krijgen. In oktober kon ze de kinderen uit Turkije ophalen.



De man werd eind vorig jaar in Bulgarije aangehouden en zit sinds januari in de Nederlandse cel. Daar gedraagt hij zich dusdanig dat de officier van justitie de rechtbank verzocht hem over te laten brengen naar het Pieter Baan Centrum voor observatie.

‘Willekeurige burger kan slachtoffer worden van verdachte’

Volgens de officier is de man psychisch ontremd en is het onverantwoord hem terug te laten gaan naar de samenleving. De man zal er volgens hem alles aan doen om zijn kinderen weer terug te krijgen en richt zijn boosheid niet alleen op zijn ex-vrouw en haar familie, maar ook op de samenleving. “Ook een willekeurige burger kan slachtoffer worden van deze man.”



De advocaat vindt dat onzin. “Er is geen enkele aanwijzing dat er meer mis met hem is dan dat hij teleurgesteld is over hoe de situatie zich rond zijn kinderen ontwikkeld heeft.” Hij verzocht de rechtbank de voorlopige hechtenis op te heffen.

Duitsland