Vergeten oorlogsroman op Oosterbeekse zolder nu toch gepubliceerd

Toeval bestaat niet, dacht Anneke Tirion-Koers (74) toen ze dit jaar een bijzondere (her)vondst deed op haar zolder in Oosterbeek. Opeens had ze het schrijfwerk van haar vader weer in handen. Een volledig manuscript van een oorlogsroman, klaar om gedrukt te worden.

Die wens heeft Gerben Koers echter nooit in vervulling zien gaan. De Apeldoorner overleed in 1976 op 60-jarige leeftijd. ,,Hij was heel teleurgesteld dat het boek niet werd uitgegeven. De markt was begin jaren vijftig overvoerd met oorlogsverhalen”, herinnert zijn dochter zich.

Quote Ik dacht: dit is heel waardevol voor onze familie Anneke Tirion-Koers Jarenlang bleef het verhaal in een doos, zonder dat iemand erover sprak. Tot dit jaar dus, waarin Nederland 75 jaar bevrijding viert. Anneke: ,,Toen ik begon te lezen, pakte het verhaal me gelijk. Mijn vader schilderde met woorden. Ik kreeg zelfs kippenvel toen ik ontdekte dat het ook autobiografische elementen bevat. Er zijn namelijk overeenkomsten met zijn dagboeken. Ik dacht: dit is heel waardevol voor onze familie.”



En zo lag er opeens een officiële uitgave, met als titel: Ik zou het zo weer doen. Het originele taalgebruik van toen bleef behouden. De uitgever was zelfs zo enthousiast over deze ‘aangrijpende liefdesroman’, dat er gelijk een paar honderd exemplaren extra zijn gedrukt.

‘Meneer Koers van de krant’

In de roman laat Koers de Friese boerenknecht Tjalke tot leven komen in oorlogstijd. Zijn band met het vaderland, het christelijke geloof en zijn eerste vriendin lopen als een rode draad door het verhaal heen. Tijdens het verzet tegen de Duitsers krijgt Tjalke de kans om een enorm schuldgevoel naar zijn voormalige grote liefde op te lossen.

Een meeslepend verhaal schrijven, dat was Gerben Koers wel toevertrouwd. Hij werkte van 1946 tot 1976 als journalist voor de Nieuwe Apeldoornse Courant, de voorloper van de Stentor, zusterkrant van De Gelderlander. Schrijven was zijn grote passie, en dan het liefste over ‘zijn’ Veluwe, hoewel hij werd geboren in Friesland.

,,Hij stond bekend als ‘meneer Koers van de krant’, met de hoge zwarte hoed”, glimlacht zijn dochter. ,,Tot aan zijn overlijden heeft hij boekrecensies geschreven. Dat zijn eigen roman nu officieel wordt uitgegeven, is een mooi eerbetoon. Hij zal nu heel tevreden naar beneden kijken.”

Gerben Koers, ‘Ik zou het zo weer doen - Liefdesroman in oorlogstijd’, White Elephant Publishing, 21,00 euro.