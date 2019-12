Vergunning voor 40.000 zonnepanelen op Landgoed Quadenoord geweigerd

Juichende natuurorganisaties

Ook een second opinion die gemaakt is door experts van de Wageningen Universiteit biedt daar onvoldoende duidelijkheid over. De provincie stelt vast dat momenteel niet kan worden beoordeeld of zonneparken wel mogelijk zijn binnen de grenzen van het Natura 2000-gebied Veluwe.



Het landgoed vond de komst van het park wel een goed idee, omdat de panelen op landbouwgrond geplaatst zouden worden. Geen goed argument, vindt de provincie, omdat ook die grond tot de beschermde natuur hoort.



Natuurorganisaties hebben juichend gereageerd op het besluit van de provincie. Zij verzetten zich fel tegen het plan voor een zonnepark in beschermde natuur. De gemeenteraad van Renkum wilde er wel aan meewerken en had de provincie gevraagd dat ook te doen.