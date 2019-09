Verkeersinfarct rond Arnhem door ongeval op de A50 voorbij

Deelnemers­re­cord blijft uit voor Airborne Wandel­tocht in Oosterbeek

12:03 OOSTERBEEK - De 73ste editie van de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek is niet uitgemond in een deelnemersrecord. In totaal kwamen afgelopen zaterdag 32.222 wandelaars in actie op de diverse afstanden. Dat waren er bijna 4.000 minder dan in het recordjaar 2016.