Verpleegkundige dook onder nadat man uit Wolfheze haar belaagde, beledigde en bedreigde

CHRC dendert na rust over GVA heen

17 februari Heelsum - CHRC (4D) haalde zondagmiddag fors uit tegen het bezoekende GVA uit Doorenburg. De ploeg uit Heelsum won met liefst 6-2. ,,Maar daar zag het voor rust zeker niet naar uit”, zei Chris van de Peppel, trainer van CHRC. ,,Het was in de eerste helft superslecht. Dat we vlak voor rust op 3-2 kwamen was denk ik cruciaal.”