Vertraging op het spoor door omgevallen boom bij Oosterbeek

Burgemees­ter sluit bedrijfs­pand in Heelsum na vondst grote wietkweke­rij

7 maart HEELSUM - Het bedrijfspand aan de Veentjesbrug in Heelsum waar woensdag een grote wietkwekerij werd gevonden, is per direct gesloten op last van burgemeester Agnes Schaap. Het pand moet voor een halfjaar dicht, zo is donderdag besloten.