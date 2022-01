Vlak voordat er weer gesport kan worden, wordt er bij deze voetbalclub ingebroken: ‘Voor tienduizend euro schade’

Speelveld­je in Oosterbeek voor tweede keer in korte tijd verbouwd: bewoners in actie tegen hoge hekken

OOSTERBEEK - Bewoners van De Taludbuurt in Oosterbeek zijn in aanvaring gekomen met de gemeente Renkum. Die dacht er goed aan te doen hoge hekken rond een voetbalveldje te plaatsen. Maar een groep bewoners was het daar niet mee eens en kwam in actie. De hoge hekken zullen daarom verdwijnen, tot spijt van andere bewoners.

29 december