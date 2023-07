Voetbalclub Duno viert 75-jarig bestaan met bescheiden opkomst: ‘Maar wij genieten wel’

Marian (70) zit in een rolstoel en voelt zich vergeten in Wageningen: ‘Je bent een tweede­rangs burger’

,,Het lijkt wel of we vergeten worden.” Aan het woord is de Wageningse Marian de Wit (70), die al twintig jaar in een rolstoel zit. Voordat ze met haar man Onno een café of restaurant naar binnengaat, vraagt hij altijd eerst of er voorzieningen zijn voor mensen met een beperking. Zo niet, dan is het verder zoeken.