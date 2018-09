Voetbalclubs Heelsum vinden oplossing voor konijnenplaag: 24 robotmaaiers

Een zoen in een restaurant is 'oké', maar flikflooi­en? 'Nee'

19 september ARNHEM - Verliefde mensen die elkaar met affectie bejegenen, dat is alleen maar leuk. ,,Maar als mensen in de zaak dingen doen waar andere klanten zich aan storen, dan neem je je verantwoordelijkheid'', zegt Erwin Oldenburg, eigenaar van 't Pannenkoekhuis in Schaarsbergen.