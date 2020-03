Voetballende jeugd Renkum kan boete verwachten: tijd van waarschuwen is voorbij

Oude Post in Renkum maakt maaltijden voor daklozen

28 maart RENKUM – Nadat vrijdagavond om negen uur de laatste klant met een afhaalmaaltijd tevreden was vertrokken, spurtte Frank Bregman van restaurant Oude Post in Renkum opnieuw de keuken in. Hij was vervolgens tot middernacht bezig met het bereiden van een maaltijd voor 25 daklozen van de Stichting Kruispunt in Arnhem.