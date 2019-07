Voetbalveldje aan de Dennenkamp verdeelt Oosterbeek in twee kampen

Video Arnhemse visser ziet auto onder water verdwijnen bij stuw in Doorwerth

20 juli DOORWERTH - In de Nederrijn bij Doorwerth is zaterdag tegen het middaguur een auto te water geraakt. Een visser uit Arnhem had aan het einde van de Fonteinallee, bij de stuw van Driel, zijn boot uit de auto geladen toen het voertuig de kade afreed en onder water verdween.