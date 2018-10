Voormalig woonwagenbewoners eisen samen plek op kamp in Renkum

Kleiner wonen? Dan zijn deze vijf kasten in Renkum niks voor jou

10 oktober OOSTERBEEK - Kleiner wonen is de landelijke trend, maar Renkum blijft het domein van de villabewoners. In Renkum is een huis ruim 3,5 keer zo groot als een woning in Amsterdam en twee keer zo groot als het landelijk gemiddelde, blijkt uit cijfers van het CBS. Vijf niet zo nederige stulpjes die momenteel in de markt zijn.