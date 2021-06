Vrachtwagen kantelt in Oosterbeek, puin op de weg

Weer spelen in de ballenbak of leren over de oorlog: Monkey Town en Airborne Museum weer open

5 juni ARNHEM - Een museum bezoeken, naar de sauna of binnen dineren: vanaf vandaag is er met de versoepelingen van de coronaregels weer meer mogelijk. In binnenspeeltuin Monkey Town in Arnhem en het Airborne Museum in Oosterbeek was er vandaag dan ook eindelijk weer leven in de brouwerij.