Vrouw ontdooit bevroren waterleiding en krijgt hal vol rook: ‘De schrik zit er goed in’

Geen verfbrander

In een eerder bericht meldde we dat de vrouw een verfbrander gebruikte voor het ontdooien van de waterleidingen. De brandweer had dit ter plaatse gemeld aan de verslaggever. Later kon de woordvoerder dit niet bevestigen noch ontkennen. ,,We weten nog niet wat de brand of rook had veroorzaakt. Dit moeten we nog onderzoeken”, aldus de woordvoerder.