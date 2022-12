Vrouw ontdooit bevroren waterleiding met verfbrander en ontsnapt aan woningbrand

De stapel dekens op de bank groeit, de zorgen ook: ‘Ik durf de thermo­staat­knop niet aan te raken’

Laat u de verwarming uit, vroeg De Gelderlander aan lezers. Terwijl het kwik deze week zakt tot -10, houden we het binnen massaal bij 16 graden. Dwangmatig checken we onze energie-app, duwen we tochtrollen in kieren en zijn we verdrietig om een dure, ijskoude oude dag.

