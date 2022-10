Vrouw op scootmobiel gewond bij aanrijding in Oosterbeek

Renkum komt beloftes na: ozb gaat omlaag en hondenbe­las­ting wordt stapsge­wijs afgeschaft

OOSTERBEEK - Huizenbezitters in Renkum betalen volgend jaar minder onroerendezaakbelasting. De gemeente doet op aandringen van de VVD, D66 en GemeenteBelangen wat in 2020 is beloofd: bij financiële voorspoed een deel teruggeven aan de inwoners.

1 oktober