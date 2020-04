Vrouw uit Oosterbeek blijkt slachtoffer van ontvoering in geel busje die eindigde op A50 bij Renkum

5.000 huizen in Ede krijgen aardwarmte uit Renkum

EDE - Een aardwarmtecentrale die in Renkum moet komen, gaat ook warmte leveren aan het slimme groene warmtenet in Ede. Hiermee kan Warmtebedrijf Ede in nog eens 5.000 extra woningen aardgasvrij maken. Dat zijn Warmtebedrijf Ede en Aardwarmte in de Vallei overeengekomen.