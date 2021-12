Wageningen was Renkum voor in de strijd om woningen te verwarmen met restwarmte van Parenco

RENKUM/WAGENINGEN - Wageningen is Renkum te snel af in de strijd om de restwarmte van papierfabriek Parenco in Renkum. Die warmte dient in de toekomst als alternatief voor aardgas om woningen mee te verwarmen. Wageningse woningen wel te verstaan.