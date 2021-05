Was omstreden kapitein Raymond Westerling badmeester in Doorwerth? Wie zegt dat?

Die kapitein zou Raymond Westerling, bijgenaamd De Turk, zijn en dat golfslagbad stond sinds 1934 in de bossen bij Doorwerth en heette De Branding.



Dat hij daar doodleuk zat, rond 1965, is een beeld dat de afgelopen jaren verschillende keren opdook in (online) publicaties over de man, over wie al tientallen jaren een held-of-misdadiger-discussie gaande is, maar klopt het? Of is het een plaatje om het plaatje?



Berucht

De controverse rond Raymond Westerling (1919-1987) laaide afgelopen weken weer op. Aanleiding was de première van de film De Oost, over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Die begon toen Indonesische strijders na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië de onafhankelijkheid uitriepen. Nederland zond er vervolgens troepen heen om orde op zaken stellen.



Dit ging gepaard met veel geweld. Berucht was het Korps Speciale Troepen (KST), onder leiding van kapitein Westerling, een commando-eenheid met zowel militairen uit Nederland als Nederlands-Indië, gespecialiseerd in contraterreur. Deze eenheid van zo’n vijfhonderd man was verantwoordelijk voor ‘zuiveringsacties’ en executies op Zuid-Celebes, dat nu Sulawesi heet.