Wel of niet van het gas af? Na veel strijd wil Heveadorp nu samen duurzamer worden

UPDATE + PROGRAMMA Eldenia wint op bitterkoud avondje; DUNO, OVC'85, topper vv Dieren-FC Zutphen, DVOV en MASV al afgelast

Het duel in de derde klasse C tussen Arnhemse Boys en Ewijk, dat drie dagen naar voren was gehaald, is donderdagavond niet doorgegaan. Ook DUNO-ARC (hoofdklasse A), OVC'85-VSCO'61 (2G), de topper vv Dieren-FC Zutphen, JVC Cuijk-DVOV (beide 3A) op zaterdag en Stevo-MASV (1E) op zondag zijn al afgelast.

25 februari