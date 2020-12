Werkstraf en therapie na betasten jongen op zijn verjaardag

Column Van Streek De gemiddelde wandelaar haat mensen die op twee wielen door het bos razen. Ik snap dat wel

25 november Nog meer dan in de eerste coronaperiode hebben mensen het bos ontdekt. Op de parkeerplaats bij het Deelerwoud was het afgelopen vrijdag drukker dan bij een gemiddeld theater. En ook op de 8,5 kilometer lange wandelroute liepen de mensen, weliswaar op afstand, in een flinke rij. We konden gesprekken van anderen woordelijk volgen en bij het pauzebankje moesten we even wachten op een plekje.