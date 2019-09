Werkstraf voor Renkumer die onder invloed van zelfbereide ghb reed: ‘Niet beseft dat het zo hard kon inslaan’

Verslavend

De rechters fronsten de wenkbrauwen bij die opmerking en wezen hem erop dat ghb juist uiterst verslavend is. ,,Al na een paar weken gebruik ben je verslaafd”, reageerden ze. Maar de verdachte bleef erbij dat hij het minder sterk maakte, waardoor het niet zo verslavend is.



Toen hij in september vorig jaar weer ghb had bereid en om te testen iets had genomen, kwam het echter harder aan dan hij had verwacht. Hij ging boodschappen doen, maar moest de auto aan de kant zetten omdat het niet meer ging. Iemand had de politie gebeld en die hield hem aan.