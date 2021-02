Wespendief zorgt er voor dat tot 2030 geen windturbines worden geplaatst in de gemeente Renkum

Dat vooralsnog alleen op zon ingezet kan worden, is ook voor de beheerder van de elektriciteitsnetten lastig. Aangezien daarmee veel pieken en dalen in de stroomtoevoer zijn. Dat wás reeds een problematisch punt van de regionale energiestrategie, die nu al zwaar op zonne-energie leunt.



Dus, zegt Maouche, moet worden gezocht naar varianten van windenergie waar de wespendief geen last van heeft. ,,Er zijn studies gedaan naar wat er gebeurt als je een blad van de windmolen zwart maakt. En er zijn windmolens die geen wieken hebben, een soort schoorstenen. Maar dat staat nog in de kinderschoenen.”



Ook moet meer worden ingezet op isolatie en verduurzaming van woningen. ,,Alles wat je niet kunt opwekken, moet je besparen. We staan volgens mij in de top tien van gemeenten waar het meeste gas wordt gestookt voor verwarming. Daar moeten we echt iets aan gaan doen.”