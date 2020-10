Wethouder begrijpt teleurstelling Poort van Doorwerth, maar Renkum heeft geen geld

Nationale voetbal­ploeg van Japan bereidt zich in Doorwerth voor op oefenduels

7 oktober DOORWERTH - De nationale voetbalploeg van Japan is deze week te bewonderen in Doorwerth. Op de velden van zaterdaghoofdklasser Duno bereidt de selectie van bondscoach Hajime Moriyasu zich voor op oefenduels tegen Kameroen (morgen) en Ivoorkust (volgende week dinsdag). Die wedstrijden worden zonder publiek afgewerkt in Stadion Galgenwaard in Utrecht.