Wethouder: géén boetes voor voetballen na 21.00 uur op veldje in Oosterbeek

Ouders zijn juist blij dat hun kinderen buiten spelen. Vooral het feit dat er boetes uitgedeeld zouden worden aan jongeren die na 21.00 uur op het plein voetballen, wekte bij hen woede op. Volgens wethouder Marinka Mulder berust dat idee echter op een misverstand.



Mulder: ,,Er zijn boetes uitgeschreven op sportpark Bildenberg, waar OVC ’85 voetbalt. Dat is afgesloten omdat de velden zijn ingezaaid. Maar op het voetbalveldje bij de Dennenkamp is dat niet gebeurd.” De boa's mógen wel bonnen uitschrijven, maar zijn daar terughoudend mee, legt ze uit. ,,Als je gewoon tegen jongeren kan zeggen: ga op een andere plek voetballen, dan is er niemand bij gebaat als er er boetes gegeven worden.”



De komende weken gaat de gemeente op zoek naar maatregelen om de geluidsoverlast te verminderen. Ze bekijkt daarbij onder meer of het hek verlaagd of vervangen kan worden. Ook een zandwal naast het veld is een optie.