Wie zijn tuinzwembad wil vullen, krijgt een waarschuwing. Maar hoe zit het met de Gelderse grootverbruikers van water?

Terwijl drinkwaterbedrijf Vitens Gelderlanders onlangs opriep hun tuinzwembad niet te vullen vanwege tekorten, pompen grote bedrijven in de regio jaarlijks miljoenen kubieke meters water op.



,,Je kunt je afvragen of we dat op deze manier moeten blijven doen’’, zegt Paul Smits van de Gelderse fractie van GroenLinks.



Begrijp hem niet verkeerd: naar het ongestoord kunnen volgooien van zwembaden moet ook worden gekeken, vindt hij. Maar daarnaast wil zijn partij dat de provincie het grondwatergebruik van bedrijven als papierfabriek Parenco in Renkum en de vestigingen van zuivelfirma FrieslandCampina in de Achterhoek onder de loep neemt.



Beide mogen jaarlijks voor respectievelijk 5,7 en ruim 2 miljoen kuub water uit de grond halen in Gelderland. Dat terwijl de grondwaterstanden op plekken rond de Veluwe en in de Achterhoek ten opzichte van 2018 gemiddeld met twintig centimeter zijn gedaald als gevolg van de droogte, blijkt uit cijfers van ingenieursbureau Wareco.