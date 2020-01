Wielrenner gewond na ongeluk in Doorwerth

Directeur woonzorg­cen­trum voor blinden Het Schild in Wolfheze legt taken neer

17 januari WOLFHEZE - Frank van der Eijnden heeft het grootste deel van zijn taken als directeur van Het Schild in Wolfheze ‘om gezondheidsredenen’ neergelegd. Dat meldt het woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden vrijdagmiddag in een persverklaring.