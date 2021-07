Wielrenners klagen over gevaarlijke Boersberg: gemeente plaatst borden met advies om af te stappen

De Fonteinallee die over de Boersberg richting Kasteel Doorwerth loopt, is een populaire route voor fietsers. Vooral omdat de Boersberg een van de steilste heuvels in de regio is. Het hellingspercentage is maar liefst 10 procent. Wie daar op zijn racefiets naar beneden rijdt, haalt met gemak snelheden van 50 kilometer per uur. De fietsers die er tot nu toe zijn gevallen, hebben vooral schaafwonden. Enkelen hebben schade aan hun fiets.