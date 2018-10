Woonwagenbewoners Renkum voelen zich gehoord

ARNHEM - Een eigen kamp in Renkum hebben ze nog niet. Dat hadden ze ook nog niet verwacht, maar de gemeente en zo'n vijftien voormalige woonwagenbewoners zijn sinds maandagmorgen weer in gesprek. Daar was hun protest om begonnen .

Een vouwwagen, een tent en een caravan. Uit veel meer bestond vorige week het inderhaast ingerichte kampje op de hoek van de Bosweg met de Schaapsdrift in Renkum niet. Toch sorteerde de protestactie effect. Veertien voormalige woonwagenbewoners spraken met burgemeester Agnes Schaap en wethouder Jasper Verstand van Renkum maandagmorgen over hun toekomst.

Prettig

,,Het was een goed gesprek. We begrijpen dat we niet meteen een ruimte krijgen aangeboden waar onze familie kan staan, maar de burgemeester wil meedenken over een oplossing. Dat was prettig om te merken", zegt Jean, die niet met zijn achternaam in de krant wil. ,,Dat leidt maar af van de zaak waar het ons om gaat: een eigen kamp.”

Vorige week zondag begonnen de voormalige kampbewoners uit Renkum hun actie. Ze wilden pas vertrekken als ze een gesprek hadden gehad met de eerste burger van Renkum. Dat kwam er op maandagmiddag. Burgemeester Schaap nodigde de tijdelijke kampbewoners uit voor een gesprek met haar en wethouder Verstand. Onderwerp was een toekomstig kamp voor de Renkumse familie die al zo'n twintig jaar niet meer in een woonwagen woont.

Quote Het liefst willen we een plek in de buurt van Renkum waar genoeg ruimte is om onze hele familie te huisvesten. Jean, familie woonwagenbewoners ,,Mijn familie komt van het kamp in Elst en woont nu in huizen in Renkum. Het liefst willen we een plek in de buurt van Renkum waar genoeg ruimte is om onze hele familie te huisvesten. De burgemeester heeft laten weten dat er in de gemeente weinig mogelijkheden voor een woonwagenkamp zijn. Dat is teleurstellend, maar ik begrijp het wel", zegt Jean.

In het buitengebied van het dorp Renkum is al een woonwagenkamp. Aan de Bosweg, om precies te zijn. Er zijn nog vier plekken leeg. ,,Het is toch niet onze wens om met onze familie daar naar toe te gaan. Het aantal plekken is onvoldoende voor onze familie", zegt Jean.

Regio

In de zoektocht naar een geschikte locatie wil burgemeester Schaap ook over de gemeentegrenzen kijken. Wellicht dat er in regioverband mogelijkheden zijn voor de huisvesting van de Renkumse woonwagenbewoners.

Net als de vijftien bewoners vinden Schaap en Verstand dat het gesprek constructief was. ,,Er zijn geen toezeggingen gedaan door de burgemeester over uitbreidingsmogelijkheden aan de Bosweg in de toekomst. Afgesproken is dat we goed contact houden met elkaar", meldt een woordvoerder van de burgemeester.