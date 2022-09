Zegetoer laatste veteranen Tweede Wereldoorlog tijdens 75ste Airborne Wandeltocht: ‘Thank you for our freedom’

met videoBritse oorlogsveteranen gaven als vanouds glans aan de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek. Met zeven mannen kwamen ze zaterdag naar het dorp, met een zegetocht in golfkarretjes tussen de massa wandelaars als onbetwist hoogtepunt. Geoff Roberts, William Gladden, Roy Maxwell, Harry Rawlings, Tom Shaffer, Don Turrell, en Bill Larder genoten met volle teugen.

Voor de 98-jarige Britse oorlogsveteraan Bill Larder waren alle indrukken overrompelend. Larder hoopte op een snel einde van de oorlog toen hij op september 1944 ten westen van Arnhem afsprong. De parachutisten rekenden op een snelle nederlaag van het leger van Hitler-Duitsland. Dat bleek een illusie.



Larder kwam in de brandhaard terecht met verschrikkingen waarover hij later nooit echt gepraat heeft. En hij is ook nooit meer terug geweest. Maar kijk nu: het enthousiasme van de wandelaars, de vele blijken van dankbaarheid voor de jonge mannen van toen in hun strijd voor de vrijheid, het ontroert hem allemaal.

Volledig scherm Een spontane zoen voor de Britse oorlogsveteraan Bill Larder tijdens een uitbundige tournee door Oosterbeek tijdens de Airborne Wandeltocht. © Gerard Burgers

‘Hartelijke, vriendelijke mensen’ in Oosterbeek

,,Het is hier nu een stuk plezieriger, dan toen ik hier in de oorlog was”, zegt hij met veel gevoel voor understatement. ,,Maar de mensen hier in Oosterbeek waren toen ook al even hartelijk en vriendelijk, net als nu. Ze gaven me toen zelfs eten onderweg. En zoveel eten kreeg je in die tijd niet.”



Hij wijdt een paar woorden aan de verwoesting van toen, aan de gevechten in de huizen. Maar eigenlijk zijn die woorden hier misplaatst, want er is helemaal geen oorlog meer. Het is feest in Oosterbeek.

Voor zijn oog ontrolt zich de 75ste Airborne Wandeltocht sinds de Tweede Wereldoorlog. De wandelaars hebben er zin in, jong en oud. De familie Vos uit Arnhem is er met Tim, Myrte, Sara, Yvonne en de kinderen. Ze maken er een gezellige dag van, met een afstand van tien kilometer.



Hoe ze de moed erin houden als het onderweg tegen zit? ,,Liedjes zingen.”

Volledig scherm Zwaaien naar de camera: uitbundigheid alom onder de vrolijke wandelaars op de Utrechtseweg in Oosterbeek. © Gerard Burgers

Bloemen voor op de Airborne Begraafplaats

De wandeltocht is bedoeld als eregroet aan de gesneuvelde soldaten van toen. Sommige lopers hebben dan bloemen bij zich, die ze neerleggen bij de Airborne Begraafplaats. Velen staan daar dezer dagen stil bij de graven van Britse en Poolse soldaten, die hier in september 1944 op een Duitse overmacht stuitten.



,,De Duitsers hebben hun werk goed gedaan, dat moet je ze nageven”, zegt Larder daar nu over. ,,Alles ging mis voor ons, wij wisten niet hoe snel wie hier weg moesten komen.”

Twee dochters begeleiden hem bij het bijzondere bezoek.



Volgens dochter Judy sprak haar vader nooit over de oorlog. ,,Hij vertelde alleen maar over grappige dingen die hij had meegemaakt tijdens de trainingen die vooraf gingen aan de strijd. Het andere verhaal, de herinnering aan al die jongens die zijn gesneuveld, dat was te pijnlijk.”

Volledig scherm Vrolijke massa door de Weverstraat in Oosterbeek. © Gerard Burgers

Parachutetraining met brokkenmakerij

De training voor parachutist gaf inderdaad aanleiding voor grappenmakerij onder de oude soldaten, zo blijkt uit een korte biografie van Harder. De rekruten sprongen daarbij uit een oude bommenwerper, een zogeheten Whitley Aircraft, waar een gat in was gezaagd. Zittend met hun voeten in dat gat lanceerden parachutisten zichzelf door de uitgang.



Onervaren rekruten sloegen soms met hun gezicht op de tegenoverliggende zijde van de vloeropening. Dat stond bekend als ‘Ringing the Bell’. Het effect van dat ‘luiden van de bel’ liep uiteen van blauwe plekken en gebroken neuzen tot blauwe ogen en een hersenschudding.

Volledig scherm William Gladden, veteraan van D Day, schudt de hand van een jonge bewonderaar. Links voor: Geoff Roberts, die in Oosterbeek vocht bij Dreyeroord. © Gerard Burgers

Onthutsing over verwoesting en aftocht

De werkelijkheid van de oorlog was veel grimmiger dan de brokkenmakerij bij de training. Harder kwam onmiddellijk onder vuur te liggen toen hij op 18 september 1944 de sprong maakte boven het landingsveld ten westen van Arnhem. Kogels vlogen hem om de oren.



Hij is nog altijd onthutst over de verwoesting die de strijd teweeg bracht. Met vijf anderen begaf hij zich uiteindelijk naar de oevers van de Rijn, tijdens de heimelijke aftocht van de verslagen Britten, in de nacht van 25 op 26 september 1944.

Er waren geen boten te zien en omdat niemand kon zwemmen zaten ze vast. Totdat plots een kleine boot in de chaos langszij dreef. Ze trokken het vaartuig aan land en sprongen aan boord. Met hun handen peddelden ze naar de overzijde terwijl de boot steeds meer water begon te maken. Uiteindelijk wisten ze net op tijd de oever te bereiken. Terwijl de boot onder hen wegzonk klauterden zij het land op.

Volledig scherm Bill Larder deelt een kaartje uit met een portret van hem als jonge soldaat aan een jonge deelnemer van de wandeltocht. © Gerard Burgers

Een warm bad van toejuichingen en applaus

Dat drama van toen lijkt in 2022 lichtjaren ver weg, als Harder met de zes andere veteranen van de Tweede Wereldoorlog door Oosterbeek rijdt. Hij zit achterin de laatste golfkar, met zijn begeleider Michael Harris van de Taxi Charity For Veterans. De organisatie begeleidt de veteranen jaarlijks naar tal van herdenkingsplaatsen.



De start van de tour begint achter Airborne Museum Hartenstein, het voormalige hoofdkwartier van de luchtlandingstroepen. Doedelzakspelers gaan anno 2022 vooruit, de route voert ook langs de Tafelberg, destijds ingericht als noodhospitaal voor de gewonden en stervenden.



Als de stoet de Weverstraat inrijdt weerklinkt overal gejuich. Er worden handen geschud, knuffels gegeven. Een vrouw valt spontaan om de hals van een veteraan. ,,Thank you for our freedom”, klinkt het geregeld, recht uit het hart.

Volledig scherm Een volgende jeugdige fan komt langs om de hand te schudden. © Gerard Burgers

Geen zin om afscheid te nemen

Wanneer het grootste deel van het wandellegioen binnen is, blijven een paar veteranen onvermoeibaar handen schudden, praatjes maken en gewillig poseren voor selfies en groepsportretten. William Gladden, Tom Shaffer en Don Turrell drinken er een biertje bij.



Verderop krijgen vier wandelaars die voor 75ste keer hebben meegedaan een speciale medaille, bloemen en felicitaties van de burgemeester. Henk Hobé, Toon Wandel, Klaas Renema en Jan Sanders, de kinderen die toen van de bevrijding genoten, zijn inmiddels op aardig op leeftijd.

Als vanouds meldt de organisatie dat de schatting van het aantal wandelaars nog koffiedik kijken is, maandag volgt het officiële getal. Bij elkaar zijn in ieder geval 20.000 kaarten verkocht in de voorverkoop, de orgsanisatie hoopt op een totaalaantal wandelaars uit te komen van 32.000.

Oorlogsveteraan Roy Maxwell (100) wil eigenlijk geen afscheid nemen en blijft intussen poseren voor de vele fotografen. De begeleiding begint voorzichtig over vertrek.

De Londense taxi’s staan klaar voor de mannen.