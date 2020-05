Zes keer per dag een groep kleuters aan de wasbak: Dik uur kwijt aan handen wassen op basisschool Velp

Column Remco Kock Purrel Fränkel oogde in Doorwerth soms als een deelnemer van Expeditie Robinson

15 mei Purrel Fränkel vertrekt bij voetbalclub Duno. Minder verrassend nieuws als in 2012, toen Fränkel naar Duno overstapte. Fränkel woonde in Amsterdam en ging in het Gelderse gat Doorwerth een bal trappen. Fränkel, ex-Vitesse-speler, kwam van De Graafschap. Duno was een vierdeklasser. Lager bestond niet.