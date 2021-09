Zoeken naar een aangepast huis in een overspannen woningmarkt: ‘Voor ons budget is geen huis te krijgen’

De moeder (85) van Reinalda is ‘verscheurd door verdriet’: de urn met as van haar overleden man is gestolen

19 augustus RENKUM - Het was de laatste wens van de 85-jarige moeder van Reinalda Kerseboom (64): na haar dood samen met de as van haar overleden man uitgestrooid worden. Of die wens ooit uitkomt, is de vraag. Bij een inbraak in de woning van de Renkumse is woensdag de urn met daarin de as van haar echtgenoot meegenomen.