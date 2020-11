Zoektocht naar oplossing crisis in Renkum: ‘Het loopt voor geen meter’

Renkum door het stof na rel over ‘Horsa’ waar Prins Charles van genoot: ‘Had anders gemoeten’

18 november OOSTERBEEK - Het Brits zweefvliegtuig Horsa, waarvan Prins Charles zo genoot in Oosterbeek in september 2019, blijft de gemoederen bezig houden. Burgemeester en wethouders van Renkum erkennen dat ze de gemeenteraad te weinig hebben geïnformeerd over de kosten van het binnenhalen van de replica bij de 75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem in 2019.