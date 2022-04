Zorgbaas voorziet problemen en wil groter beroep doen op familie: ‘De ouderenzorg is onhoudbaar’

,,Er zijn in de zorg momenteel 55.000 vacatures. Dit betekent dat we nu al niet de zorg kunnen leveren die we zouden willen leveren.” Pratend aan de vergadertafel in zijn werkkamer in locatie Mooi-Land in Doorwerth stroopt Poos de mouwen van zijn smetteloos witte overhemd op. Zijn jasje heeft hij uitgedaan. Het is een warme lentedag.