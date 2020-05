Zwembad en bibliotheek verder onder druk doordat bij gemeenten tientallen ‘coronamiljoenen’ zijn verdampt

Zelfs nu het rijk met ruim 566 miljoen euro noodsteun over de brug komt voor gemeenten, provincies en waterschappen, vrezen gemeenten flinke verliezen. En dat is slecht nieuws voor bijvoorbeeld zwembaden en bibliotheken die al kampen met bezuinigingen.



,,Ik heb eerder al gezegd dat ik denk dat de coronacrisis gemeenten een zetje kan geven, waardoor ze echt in in de problemen komen’’, stelt Gelders gedeputeerde Jan Markink. De financiën van ‘vijf tot tien gemeenten’ baren hem zorgen.



Uit een rondgang van dagblad De Gelderlander blijkt dat 34 gemeenten samen alleen al bijna 20.000 hulpaanvragen van zelfstandige ondernemers hebben gehad vanwege corona. Niet al die gemeenten hebben de kosten voor de noodregeling voor zzp’ers al in beeld, maar het gaat alles bij elkaar om minstens 35 miljoen euro.